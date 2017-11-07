中国经济：发改委正对铁路总公司普客列车运输定价成本监审，拟年底前完成

路透北京11月7日 - 中国价格监管的重点正瞄准自然垄断环节、重要公用事业和公共服务行业三个领域。中国国家发展和改革委员会副司长丁杰周二表示，修订后的《政府制定价格成本监审办法》更加注重加强垄断行业监管。目前正在对铁路总公司及其所属18个子公司开展普通旅客列车运输定价成本监审，并计划年底前完成。

她在发改委召开的新闻发布会上介绍，成本监审为推进深化重点领域的价格改革发挥重要作用，下一步将围绕自然垄断环节、重要公用事业和公共服务行业三个领域政府定价的重点领域，进一步完善成本监审办法，使成本监审成为促进垄断行业健康良性发展的助推器。

针对铁路领域的成本监审，“汇总后才能形成全国的普通铁路旅客列车的成本结论，所以现在正在做汇总工作，之后还要反馈给企业研究提出意见，最终形成监审结论，我们计划年底前完成这项任务。”丁杰在发布会后称。

在输配电领域，2015年以来陆续开展电网企业的输配电成本监审，在全国范围内对超大型自然垄断环节开展的定价成本监审，共核减与输配电不相关、不合理的费用约1,200亿元人民币，平均核减的比例达14.5%。以此为基础，在电网投资大幅增长、电量增速趋缓的情况下，国家最终核减了32个省级电网，准许收入约480亿元。

此外，在天然气领域，今年对13家天然气跨省管道运输企业组织开展了成本监审，剔除不相关的资产185亿元，核减不应进入定价成本的总额46亿元，核减比例达16%。在成本监审基础上，国家核定的管道运输价格平均下降幅度15%，并相应下调了非居民用气的门站基准价格，减轻社会负担约160亿元。

丁杰介绍，成本监审为推进深化重点领域的价格改革发挥重要作用，下一步将围绕自然垄断环节、重要公用事业和公共服务行业三个领域政府定价的重点领域，进一步完善成本监审办法，使成本监审成为促进垄断行业健康良性发展的助推器。

发改委同日发布修订出台《政府制定价格成本监审办法》，明确成本监审是政府制定或调整价格的重要程序，凡有定价权限的价格主管部门、有关部门和经授权的市、县人民政府，依法制定或调整商品和服务价格前，均应按办法规定开展成本监审。

今年9月，中国国家发展改革委表示，根据修订后的政府制定价格行为规则，政府制定价格的范围进一步缩小为“重要公用事业、公益性服务和自然垄断经营的商品和服务”，并推进政府制定价格机制化。（完） (发稿 许菁；审校 沈燕/乔艳红)