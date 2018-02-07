中国经济：国企民企不是此消彼长而是共同做大蛋糕，“你进我也进”--人民日报

路透北京2月7日 - 人民日报周三刊发文章指出，中国市场规模日益扩大，需求持续旺盛，国企民企之间不是“谁进谁退”、“此消彼长”，而是共同做大蛋糕，你进我也进；而积极发展混合所有制经济，是当前完善基本经济制度的着力点。

该文章称，从布局来看，国企多数是资本密集、技术密集型的大企业，在经济稳定、技术创新、维护安全等方面发挥主导作用，为民企的发展创造了有利的宏观条件；民企主要分布在服务业、制造业等一般竞争性领域，为国企的改革发展提供。建设现代化经济体系，开启高质量发展，必须调动国企和民企在内的各类所有制企业的活力和创造力。

“如果把我国基本经济制度比作人的躯干，公有制经济如同骨骼，非公有制经济好似肌肉，二者共同汇聚起中国经济的巨大能量。”文章称，民营经济等非公有制经济由小到大、由弱到强，成为推动中国经济转型升级的有生力量。

据不完全统计，五年来，仅中央企业与民营企业5,000万元人民币规模以上合作项目已超过1,000项，涉及总金额达2万亿元以上。

文章援引国资委研究中心研究员许保利称，国企民企齐头并进，经济总量更大、发展质量更优，这是坚持基本经济制度的根本要求，也是新时代中国经济迈向高质量发展的呼唤。

民营经济等非公有制经济由小到大、由弱到强，成为推动中国经济转型升级的有生力量。目前民营经济占GDP比重、税收占全国税收比重、民间投资占全社会固定资产投资比重，都已超过一半。

而混合所有制改革，是新一轮国企改革的一大亮点。截至2017年底，中国已有超过2/3的中央企业引进了各类社会资本，半数以上的国有资本集中在公众化的上市公司，三家中央企业成为集团层面的混合所有制企业，中央企业二级子企业以下混合所有制企业户数占比超过50%，并逐级提高。

“混改就是打破企业在所有制身份上的纠结和界限，让各种所有制资本取长补短、相互促进。”文章援引国务院国资委副秘书长彭华岗说。

中国国资委主任肖亚庆在达沃斯世界经济论坛上接受路透专访时称，混合所有制改革是一个渐进的过程，央企重组整合遵循自愿原则。希望其他的类型企业有兴趣加入目前的混合所有制改革。央企混改的愿望之一，就是希望能建立起市场化的机制。（完） (发稿 许菁；审校 乔艳红)