中国经济：国民经济核算体系引入经济所有权、雇员股票期权等概念--统计局

路透北京7月14日 - 中国国家统计局周五表示，将以新的国民经济核算体系为蓝本开始核算工作，新体系调整了基本框架，引入“经济所有权”、“雇员股票期权”等新概念，对研发支出核算方法等进行了改革。

统计局网站刊登有关负责人答记者问，国务院最新批复统计局实施《中国国民经济核算体系（2016）》，改进了基本核算方法，该核算体系调整了研究与开发支出的处理方法，将能为所有者带来经济利益的研究与开发支出不再作为中间投入，而是作为固定资本形成计入国内生产总值。

改进城镇居民自有住房服务产出的计算方法，采用市场租金法计算城镇居民自有住房服务产出；改进了间接计算的金融中介服务产出的核算方法，采用了参考利率法；改进了中央银行产出的计算方法，依据服务性质区分为市场服务和非市场服务分别计算；改进非寿险服务产出的核算方法，对巨灾后的实际索赔进行了平滑处理。

新体系分为基本核算和扩展核算两大部分，增加了资产负债交易变化表和其他变化表；专门设立价格统计和不变价核算一章，反映货物和服务价格变化以及GDP和国民总收入的实际变化；不再单独设置国民经济账户。

2016年核算体系引入了一些新的概念，拓展了部分核算范围。引入了“经济所有权”概念，改变了相关交易的记录方式；引入了“知识产权产品”概念，取消了原有的“无形生产资产”的概念；引入了“雇员股票期权”概念，将其作为雇员报酬；引入了“实际最终消费”概念，以客观反映中国居民的真实消费水平和政府在改善民生方面发挥的作用。

新体系细化了基本分类，在机构部门分类中，单独设置了“为住户服务的非营利机构”部门，反映非营利组织的发展变化情况；细化了GDP支出项目分类，使其更加详细完整；调整细化了非金融资产分类，引入了知识产权产品等类别；修订了金融资产分类，引入了金融衍生工具和雇员股票期权等类别。

此外，还修订了基本核算指标，修订了“劳动者报酬”指标，将雇员股票期权纳入劳动者报酬；修订了“生产税净额”指标，进一步明确了中国生产税和生产补贴的核算范围；修订了“资本形成总额”指标，包含了研究和开发、娱乐文学艺术品原件等知识产权产品；修订了“财产收入”指标，将非上市公司的红利、准公司的收入提取、养老金权益的应付投资收入等纳入财产收入。

统计局负责人称，实施2016年核算体系是一个循序渐进的过程，上述修订内容有的已经在实践中开始实施，如研发支出核算方法改革；有的目前还不完全具备实施的条件，如单独设置“为住户服务的非营利机构”部门。（完）

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