中国经济：地区生产总值核算改革将体现产业结构等重要结构性指标--统计局

路透北京7月7日 - 针对中国出台的地区生产总值统一核算改革方案，中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称，这项改革是一项系统性改革，重要的结构性指标，包括产业结构、内需外需结构、投资消费结构、收入分配结构，乃至新动能传统动能结构、区域之间的结构，都可以从地区生产总值的分项指标或区域之间的比较中体现出来。

人民日报周五刊登其署名文章称，在未来的地区生产总值统一核算中，将更好地反映科技创新对地区经济发展的驱动作用，资产核算中，还将探索编制土地、林木、水和矿产资源资产实物量账户。

地区生产总值统一核算改革，将包括改革核算主体、核算方法、工作机制，核心目标就是让地区生产总值与国内生产总值基本衔接，从而准确反映国家和地区经济增长的规模、结构、速度。

“一段时期以来，各地的地区生产总值规模和速度，成了考核地方党政领导政绩的关键指标，这其实偏离了国民经济核算作为科学决策数据基础这样一个主方向。”他称。

他并强调，这个偏离带来了一个令人十分担忧的现象，即为了获得较好的考核结果，一些地方的党政领导对这项统计数据过度关注，甚至出现对统计工作不恰当的干预。这是造成统计数据不真实的重要原因。

而讨论通过的《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》，强调了地方党政领导在统计造假、弄虚作假中所要承担的责任，规定了责任追究联合惩戒机制，就是要严防这种干预的发生。

近日，习近平总书记主持召开的中央深改组第三十六次会议，审议通过了三项与统计工作相关的方案，包括《地区生产总值统一核算改革方案》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《全国和地方资产负债表编制工作方案》，都有助于提升宏观经济决策水平。

这一系列统计改革的最终目的，就是让国民经济核算工作及其成果回归为国家重大决策服务的本位。除了准确反映经济发展的规模和速度外，通过国民经济核算了解经济结构的变化，日益显现出特别重要的意义。

全国和地方资产负债表编制工作方案，则与地区生产总值统一核算形成了非常好的互补关系。资产负债表反映的是某个时间点该地区资产的存量，以及相应的负债情况。将它和地区生产总值放在一起看，就能发现一个地区有多少增量转换成存量，哪些地区又做了一些“狗熊掰棒子”的事情，转化效率比较低。

中纪委网站周日稍晚刊登新闻稿称，十八届中央第十二轮巡视已公布八个地区和单位巡视反馈情况，中央第二巡视组在对内蒙古和吉林省委反馈巡视回头看的情况均显示“有的地方经济数据造假”、“选人用人制度执行不够严格”等问题。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)