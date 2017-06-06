中国经济：地方政府债务野蛮生长不能听之任之，要硬化预算约束--专家

路透北京6月6日 - 中国社会科学院原副院长李扬周二表示，通过政府性投资基金、各种建设基金和委托代建+政府购买这三种渠道，中国地方政府债务目前还在恶性膨胀、野蛮生长，应全面落实市场在资源配置中作用，硬化地方政府的预算约束，并理顺中央和地方关系。

他在中国城市百人论坛上称，截止2016年12月底，中国地方政府的债务是17.5-21.3万亿元人民币，窄口径的17.5万亿占GDP(国内生产总值)之比为23%，宽口径为28%。

“我们认为，对于地方政府这种野蛮生长是不能听之任之的，必须进行改革。”他说。

李扬领导的社科院国家金融与发展实验室去年曾公布，2015年底，纳入预算管理的中央政府债务10.66万亿元，地方政府债务16万亿元，合计政府债务26.66万亿元，占GDP比重39.4%，以更宽的口径估算，政府债务水平达到56.8%，仍低于欧盟60%的预警线。

李扬指出，自2015年公布新预算法后，地方政府负债行为受到约束，但又出现了地方融资新花样。政府性投资基金（投资引导基金）多如牛毛，明股实债；各种建设基金寻求政策性金融机构发债，又是一个通道；而通过委托代建+政府购买公共服务的方式，又变相进行财政支出。

他认为，地方政府债务恶性膨胀，野蛮生长现在就是这三条渠道，之所以债务口径给了个幅度，把不稳的主要是在这个地方。

**硬化预算约束**

李扬并建议，要全面地、真正地落实十八届三中全会的决定，市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府的作用，“说白了，政府少做点事儿，这涉及到根本。”

因此要硬化地方政府的预算约束，软预算约束是中国体制的一个固疾，地方政府在发债时，定价不是市场化的，要有信用评级。他称，穆迪公司给中国评级降级是不合理的，但从另外一个角度来说，“每天给你找毛病的机构在那里能够让你看清楚自己的问题。”

他同时强调，需要有财政的透明度，要动用民间资本进入目前由地方政府担当的领域。而要达到这一点，有很多的基础性制度条件必须改变，比如定价机制。

最后，要理顺中央和地方关系，“现在中国是钱在中央事在地方，所以很多地方都在套中央的钱，我们要提高效率的话，是不是要理顺呢？我认为到了时候了。”

李扬认为，若十九大能够落实理顺央地关系，中国经济运转应该是非常有效率而且非常有前景的。

中国财政部近期接连推出针对地方政府融资的措施，新华社周一发布新华视点称，这是对前期一系列疏堵政策的延续，突出了问题导向，中国政府正致力于打造地方债风险管理“全链条”。

继六部门上月联合发文规范地方政府举债融资行为，6月1日，财政部和国土部联合发布“地方政府土地储备专项债券管理办法”，6月2日财政部再度发文，直指地方假借政府购买服务变相举债问题。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)