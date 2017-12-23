中国经济：地方整改违规举债金额超250亿，处置僵尸企业存困难--审计署

路透上海12月23日 - 中国审计署审计长胡泽君周六称，对于2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告中涉及地方政府债务的问题，相关部门和地方已整改资金超过250亿元人民币；此外，由于涉及面广、时间跨度大等原因，“僵尸企业”处置等问题在推进过程中还存在一定困难。

新华社引述她向全国人大常委会报告审计工作报告查出问题的整改情况时指出，四个省、两个市和两个县已按规定成立政府性债务管理领导小组，对违规举债问题，相关地方通过终止或修改协议、撤销承诺函及提前偿还等方式整改253.5亿元。

对其余283.69亿元违规举债余额，相关地区与债权人进行协商，制定了整改方案。

胡泽君表示，对于部分地方政府债务增长较快、有的还违规举债问题，财政部强化了风险评估、预警和应急处置。

具体而言，财政部积极推动落实地方政府属地管理责任，要求严格遵守政府债务管理制度，提升风险防控能力，加强了地方政府债务风险警示，核查地方政府违法违规融资问题并公开曝光典型案例。财政部还进一步摸排债务风险，会同有关部门部署地方清理整改违法违规融资担保问题。

中国财政科学研究院稍早发布报告称，中国地方政府债务的规模增速与财政收入增速基本相当，不存在明显的债务压力失衡情况，但在债务偿还压力上，省级和县级政府债务偿还压力上升明显；此外，地方财政经济运行中的风险在快速变形，且日趋复杂化。

处置“僵尸企业”方面，胡泽君指出，从整改情况看，还有少部分问题没有得到全面纠正，原因比较复杂。其中，有些问题属于历史遗留问题，涉及面广，整改工作面临一些困难。比如，对企业“三供一业”分离移交、“僵尸企业”和特困企业处置问题，相关企业正在加大推进力度，但由于涉及职工安置、资产处置等问题，推进还存在一定困难。

有些则涉及体制机制问题，涉及改革中长期目标，需要通过不断深化改革逐步解决。比如，对于部分预算收支在三本预算中的归属不够明确、安排不够合理的问题，涉及政府预算体系建设的最终目标，财政部等部门正在研究修订预算法实施条例，进一步深化预算管理制度改革，改进和完善现有预算管理模式。

还有个别问题涉及部门间沟通协调，需要一定时间履行必要程序。胡泽君表示，对尚未整改到位的问题，相关地方、部门和单位对进一步整改已经作出了安排和承诺。（完） (发稿 张喜良; 审校 曾祥进)