中国经济：坚持对外开放，不断提高开放质量和水平--习近平

路透北京10月30日 - 中国国家主席习近平周一表示，将坚持对外开放基本国策，坚定不移奉行互利共赢的开放战略，不断提高对外开放的质量和水平；实施区域协调发展战略，加快完善社会主义市场经济体制，发展更高层次的开放型经济。

中国中央人民币广播电台援引他在会见清华大学经济管理学院顾问委员会海外委员和中方企业家委员时的讲话时称，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国正在以前所未有的决心和力度推进全面深化改革，将继续以开放促改革促发展。 “中国的开放不是你输我赢，而是合作共赢。中国有句俗话，买卖不成情意在。中国不搞霸王条款，不图占别人便宜，中国已经并将继续出台一系列进一步扩大开放的举措。”他说。

他并指出，中国经济发展的战略目标，就是要在质量变革、效率变革、动力变革的基础上，建设现代化经济体系，提高全要素生产率，不断增强经济创新力和竞争力。

习近平此前代表中共十八届中央委员向十九大作报告称，当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，中国发展仍处于重要战略机遇期，前景十分光明，挑战也十分严峻；中国特色社会主义进入新时代，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。（完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)