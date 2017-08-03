中国经济：处置僵尸企业法院亟须提高破产审判能力和水平--法官

路透北京8月3日 - 中国最高人民法院审判委员会委员、民事审判第二庭庭长贺小荣撰文称，处置“僵尸企业”事关中国经济发展大局，不得虚与委蛇，但也要注重保护好全体债权人和债务人的合法权益，亟须提高相关法院破产审判的能力和水平，提高法治处置能力。

周四刊登在人民日报的该署名文章表示，首先要尊重市场规律。僵尸企业只能靠信贷资金“续命”，占用的土地、资金、原材料、劳动力等社会资源被长期闲置，危及实体经济发展，但长期僵而不死，还是因为一些地方政府和银行下不了决心“断供”。

“若是出于面子和形象考虑，不惜动用社会资源阻止僵尸企业破产清算，恐怕要为此付出数倍的代价。”文章称。

事实上，财政和信贷“输血”，只能换取暂时的“稳定”。如果不愿在职工安置和群众工作上花精力、想办法，就会把潜在的矛盾风险移转给下一届政府，等到冲突叠加、矛盾集聚，只会错失清退“僵尸企业”的最佳时机。

文章同时指出，当然，果决处置不等于一刀切，还是要根据市场表现，树立正确的识别标准，让确有发展前景的临时危困企业获得再生，让失去竞争力的企业早日退市。

而确定方案之后，最重要的便是依法处置。中国的破产法为依法处置“僵尸企业”提供了制度安排。然而，受一些理念、机制和司法环境等因素的影响，破产案件的立案、审理仍然存在不少阻碍和困难。

据不完全统计，全国每年经工商部门注销的企业达百万量级，但全国法院每年受理的破产案件仅几千件。

“不谋全局者，不足谋一域。做好处置僵尸企业这篇大文章，要从大局出发，同时做好技术上的准备。只有尊重市场规律，并恪守法治原则，才能又快又好地完成为我国经济活血化瘀的手术。”该文称。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)