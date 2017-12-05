中国经济：大幅放宽市场准入，加快要素价格市场化改革--发改委

路透北京12月5日 - 中国国家发改委副主任兼统计局局长宁吉喆署名文章称，进一步明确建设现代化经济体系的主要任务是要发展更高层次的开放型经济，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，优化区域开放布局；并要加快要素价格市场化改革。

周二刊登在人民日报的署名文章指出，中国要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局；拓展对外贸易，培育外贸新业态新模式，优化进出口结构，并创新对外投资方式，促进国际产能合作。 他称，加快完善社会主义市场经济体制，必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点深化经济体制改革，坚决破除制约发展活力和动力的体制机制障碍；深化商事制度改革，全面实施市场准入负面清单制度，加快要素价格市场化改革，完善市场监管体制；加快建立现代财政制度，深化金融体制改革。

文章指出，深化供给侧结构性改革，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向；推动产业优化升级，加快发展先进制造业、现代服务业，加强基础设施网络建设，促进中国产业迈向全球价值链中高端；加快形成新动能等。 加快建设创新型国家，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，努力实现到2035年跻身创新型国家前列的目标。

此外，还要实施区域协调发展战略，这是建设现代化经济体系的内在要求，包括协调推动“一带一路”相关地区开放开发、京津冀协同发展、长江经济带保护发展、粤港澳大湾区建设；并以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局，提高城市承载能力，加快农业转移人口市民化。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)