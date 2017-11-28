中国经济：对中央预算内投资项目常态化监管，虚假申报将被撤销--发改委

路透北京11月28日 - 中国国家发展改革委周二明确，依托全国投资项目在线审批监管平台和国家重大建设项目库，将所有中央预算内投资项目纳入监管范围，其中绝密级项目按国家有关规定实施监管。对每个项目计划下达、计划实施的全过程进行在线监测，实现常态化监管；虚假申报将被撤销。

发改委网站刊登《中央预算内投资计划实施综合监管暂行办法》称，对中央预算内投资计划下达后超过一年未开工的项目，应进行项目调整，对存在虚假申报、骗取或转移、侵占、挪用中央预算内投资等严重问题的项目，应视情况撤销项目，将中央预算内投资收回用于其他项目，并在一定时期内不再受理有关项目单位的资金申请报告。

办法规定，每年度中央预算内投资安排方案确定后，稽察办会同各相关司局研究提出年度重点监管任务清单，经委主任办公会议审定后实施；投资计划直接下达到项目的，应明确每一个项目的日常监管直接责任单位和监管责任人。

对日常监管和稽察检查中发现的具体问题，稽察办和各相关司局按照有关规定进行处理，督促整改落实，并视情节轻重采取通报批评或扣减、收回、暂停安排中央预算内投资等措施予以警示和惩戒。

对存在严重问题的项目，要依照党纪政纪和法律法规的有关规定，严肃追究相关责任人的责任。情节特别严重的要移送纪检监察部门，涉嫌违法犯罪的要移送司法机关。

本办法适用于国家发展改革委内部中央预算内投资计划下达后的全过程和各环节的监督管理活动。

发改委此前表示，下半年要进一步加快中央预算内投资执行进度，强化事中事后监管，督促项目尽快形成实物工作量；同时，做好2018年度中央预算内投资计划编制工作，进一步研究调整投资结构。（完）

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