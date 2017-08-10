中国经济：对外投资整体健康，但有极少数企业趁机向境外转移资产--官员

路透北京8月10日 - 中国全国人大财经委副主任尹中卿周四称，当前中国对外投资整体是健康的，但也有一些企业盲目跟风并购，还有极少数企业趁机向境外转移资产。

他是在2017网易经济学家年会夏季论坛上作出上述表示的。他并指出，中国鼓励企业的品牌和产品“走出去”，但对国内仍有生产空间的行业企业要正确区分“走出去”与“搬出去”，警惕产业链条整体外迁造成中国企业空心化。

尹中卿称，近两年来，以“一带一路”为统领，“走出去”已经从产品出口为主转向产品、技术和资本输出并行，但面临的外部环境更趋复杂。应准确把握全球化和地缘政治发展的机遇和挑战，鼓励有条件或者有市场潜力的企业到资源富集国家和地区开展投资和合作，支持企业收购国外先进技术，鼓励品牌和产品“走出去”。

同时，对支撑国内经济社会发展，保证国内市场工业的产业要引导在国内优先布局，优先支持内迁、西迁，争取在梯度转移中实现中国经济的转型升级。

中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。中国国家外汇管理局发布2016年中国国际收支报告指出，2016年以来中国企业对外直接投资中也出现了一些不够理性的倾向和异常情况，需要积极引导。

不过，今年以来，中国非金融对外直接投资出现同比大幅下降，中国1-6月非金融对外直接投资同比下降45.8%。

针对房地产市场，他指出，当前房地产业加上与之相关的服务业等，对中国GDP的贡献已经超过10%。但房地产本身具有高风险、高泡沫、去实体化，也阻碍了实体经济的发展。越来越高的房价透支了居民的消费能力，投资和信贷脱实向房，抬高了实体经济的成本。

同时，房地产开发商的高盈利和财富积累速度削弱了实体经济的竞争力，房地产业的过度繁荣不仅绑架了地方政府，也绑架了金融机构，抑制甚至损害了实体经济的发展，吹大了资产泡沫，积累了欠债风险。

“要因城施策去库存，运用各种工具抑制炒房投机行为，防止出现房价大起大落，进而衍生的经济危机，甚至是社会危机。”他称。（完）