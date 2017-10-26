中国经济：将提高中西部吸收外资规模和质量，优化区域开放布局--商务部

路透北京10月26日 - 中国商务部外资司巡视员高尚德周四表示，下一步要推动全面扩大开放，优化区域开放布局，提高中西部地区吸收外资规模和质量，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，落实十九大报告提出的“推动形成全面开放新格局”战略。

他在商务部新闻发布后对媒体介绍，要大幅度减少市场准入限制，尤其是扩大服务业对外开放，引进新技术、新业态、新模式、新产品，进一步发挥外资对实体经济发展的作用。

“继续紧扣自贸试验区制度创新的核心任务，特别要注重赋予自贸试验区更大改革自主权，加大力度探索建设自由贸易港。”他称。

此外，要进一步加大改革力度，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。同时，落实准入后国民待遇，对凡在中国境内注册的企业，都一视同仁，平等对待。

在走出去方面，中国商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上指出，要让对外投资产业结构更加优化，使“走出去”更好地服务于国内实体经济的发展；更加优化对外投资布局，更好地服务于“一带一路”建设；推动“走出去”的企业更加健康的“走出去”，同时保护企业的合法权益，避免非理性的对外投资。

商务部合作司商务参赞刘民强也表示，商务部将以“一带一路”建设为重点，继续鼓励有实力的企业走出去，抓好对外投资合作改革发展工作措施的落实，包括创新对外投资方式，优化对外投资结构，引导企业通过跨境并购、联合投资等方式有序开展对外投资，突出实体经济、突出创新升级。

此外，以境外经贸合作区为平台、深入开展国际产能合作，加强对外投资合作监管和服务、规范企业海外经营行为，指导企业增强风险防范和应对能力、加强对企业海外权益的保护，加快培育国际经济合作和竞争新优势，增强统筹国内国际两个市场、两种资源能力，打造面向全球的投融资、生产、服务网络。

商务部此前公布数据显示，中国9月实际使用外资(FDI)同比增长17.3%至706.3亿元人民币，1-9月实际使用外资(FDI)同比增长1.6%，实际使用外资金额6,185.7亿元人民币。

中国国家主席习近平在十九大报告中指出，推动形成全面开放新格局。要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局（完） (发稿 许菁；审校 沈燕/曾祥进)