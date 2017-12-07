中国经济：年底前初步实现国务院部门40个垂直系统开放共享数据--国常会

路透北京12月7日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，部署加快推进政务信息系统整合共享，确定推进公共资源配置领域政府信息公开的措施，年底前初步实现国务院部门40个垂直系统向各级政务部门开放共享数据。

新华社报导，会议要求下一步要明确提供公共数据是政府公共服务的重要内容。按照“整合是原则、孤网是例外”的要求，对分散、独立的政务信息系统加快清理整合，统一接入国家数据共享交换平台，并依法依规向社会开放。

按照共享要求严格审批新建信息系统，防止重复建设和形成新的信息孤岛。全面清理和制止公共数据仅向特定企业、社会组织开放的行为，体现公平。要在网络通基础上加快实现数据通、业务通。

年底前初步实现国务院部门40个垂直系统向各级政务部门开放共享数据，打通数据查询互认通道，逐步满足政务服务部门对自然人和企业身份核验、纳税证明、不动产登记、学位学历证明等约500项数据查询等需求，促进业务协同办理。

对依法依规应由政府提供、可经政务信息系统查询到的信息，一般不得要求另开证明。在信息共享方面推进体制机制和技术创新。通过购买服务等方式，发挥社会专业力量作用，加快各地政府、各部门网站和中国政府网等信息系统互联互通，积极推动政务服务“一网通办”、“全国漫游”。

建立政务数据校正完善机制，按照“谁提供、谁负责”原则，确保信息及时、可靠、完整、权威。要加快对涉及信息共享急需的相关法规规章立改废。出台电子证照等基础标准。确保信息安全。进一步提高国家电子政务外网、国家数据共享交换平台安全防护能力。对事关国家安全等政务数据资源，必须由政府部门行使管理权。

会议指出，实行公共资源配置全程公开、全程留痕，确定以保障性住房分配、政府采购、国有产权交易、国有土地使用权和矿业权出让、工程建设项目招投标等为重点，由各地各部门纳入主动公开目录清单。

公共资源配置涉及的行政审批结果由审批部门负责公开，公共资源项目配置或交易过程、中标、合同履约等信息由管理或实施配置的国家机关、企事业单位分别公开。

今年以来落实国务院部署，各省级政府和71个部门已接入国家电子政务外网，在信用、人口信息等领域实现跨部门、跨地域、跨层级数据共享。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)