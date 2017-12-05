中国经济：广东省出台扩大对外开放措施，推进金融等领域开放--人民日报

路透北京12月5日 - 中国广东省周一公布进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施，拟扩大市场准入领域，逐步推进制造业、服务业、金融领域扩大对外开放，加大利用外资财政奖励力度。

人民日报周二报导称，广东省财政对外商在广东投资实体经济项目、设立总部或地区总部达到一定规模的，按投资金额不低于2%的比例给予奖励，最高奖励1亿元人民币。

在扩大市场准入领域方面，如在制造业领域放开专用车、新能源汽车制造的外资股比限制；服务业领域取消船舶设计、支线和通用飞机维修等的外资股比限制；金融业领域放宽外商投资银行、证券公司等的外资股比限制和业务范围限制等。

引进世界500强及高端制造业项目，用地是瓶颈。报导称，此次政策重点提出加强用地保障，对实际投资金额超过10亿元的制造业外商投资项目用地和世界500强企业、全球行业龙头企业总部或地区总部自建办公物业用地“应保尽保”。

同时，大力支持研发创新，对认定为省级新型研发机构的外资研发机构，广东省财政最高资助1,000万元；提升投资贸易便利化水平，将现有投资审批事项及其审批时限压缩1/4、货物通关时间压缩1/3。

在税收便利措施方面，允许符合条件的外商投资企业总机构与分支机构汇总缴纳增值税，分支机构可就近入库；对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润直接投资于鼓励类投资项目，待国家相关部门具体操作细则出台后，实行递延纳税政策，暂不征收预提所得税。

在知识产权保护方面，提出加快建设中国（广东）知识产权保护中心，建立健全专利快速审查、确权和维权机制，依托知识产权协同保护、知识产权运营等体系的建设，将对所有包括外资企业在内的创新主体，实现知识产权的“快”保护、“严”保护、“大”保护和“同”保护。

新华社周一晚间报导并称，广东省当日并发布《广东省沿海经济带综合发展规划》，在2017-2030年，该省将总投资3.5万亿元、共实施480个项目以打造沿海经济带。

规划明确，到2020年，推动沿海经济带形成科学有序的空间开发格局、国际化开放型创新体系、具有国际竞争力的现代产业体系、具有全球影响力的战略枢纽门户、极具魅力的世界级沿海都市带。

到2030年，沿海经济带建成世界一流的科技产业创新中心、先进制造业基地和现代服务业中心，在全球范围内的综合竞争力和科技创新能力显著提升，建成陆海统筹的生态文明示范区，成为更具活力魅力的广东黄金海岸和国际先进、宜居宜业、开放包容、特色彰显的世界级沿海经济带。

中国国家主席习近平此前称，中国有深化改革的坚实基础和动力，中国对外开放的大门只会越开越大。

中国国家发改委副主任兼统计局局长宁吉喆近日刊登署名文章称，进一步明确建设现代化经济体系的主要任务是要发展更高层次的开放型经济，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，优化区域开放布局。 （完） (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)