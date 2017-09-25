中国经济：建清洁供暖价格机制，促北方地区加快实现清洁供暖--发改委

路透北京9月25日 - 中国国家发改委印发关于北方地区清洁供暖价格政策的意见提出，建立有利于清洁供暖价格机制，完善峰谷分时价格制度，优化居民用电阶梯价格政策，完善“煤改气”气价政策，促进北方地区加快实现清洁供暖。

周一刊登在发改委网站的该意见显示，鼓励北方地区省级价格主管部门按照当地大容量主力燃煤机组的边际发电成本确定谷段上网电价；对采暖用电部分，适当延长谷段时间（原则上不超过2小时），优化峰、平、谷价格时段划分；进一步扩大采暖季谷段用电电价下浮比例。

区域性集中清洁供暖，原则上由政府按照供暖实际成本，在考虑合理收益的基础上，科学合理确定供热价格。在具备条件的地区，试点推进市场化原则确定区域清洁供暖价格，由供暖企业按照合理成本加收益的原则，在居民可承受能力范围内自行确定价格。

意见称，鼓励北方风电、光伏发电富集地区，在按有关规定完成保障性收购的前提下，鼓励电蓄热、储能企业与风电、光伏发电企业开展直接交易，建立长期稳定且价格较低的供用电关系。

同时促进跨省跨区电力交易。北京、天津等行政区域内电力资源不足的，要在确保电网安全的前提下，打破省间壁垒，通过跨省跨区电力交易的方式扩展低成本电力资源。

意见提出，相关省份根据当地实际，合理确定居民取暖电量，该部分电量按居民第一档电价执行；超出部分计入居民生活用电，执行居民阶梯电价。鼓励省级价格主管部门在现行居民阶梯价格政策基础上，叠加峰谷分时电价政策，并在采暖季适当延长谷段时间。

意见并称，加大财政支持力度，支持通过企业债、低息贷款等方式解决清洁供暖项目融资问题，鼓励社会资本通过政府和社会资本合作（PPP）模式参与清洁供暖项目投资建设运营。（完）

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