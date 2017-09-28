中国经济：引导企业直接投资收购并购，参与“一带一路”建设--发改委官员

路透北京9月28日 - 中国国家发改委西部司巡视员欧晓理周四表示，继续将“一带一路”建设作为对外投资的鼓励和支持方向，引导企业直接投资收购并购，积极参与国际竞争合作，资助中国优势技术和研发标准走出去。

他在第二届中国PPP论坛上称，要打造“一带一路”建设金融长效机制，发挥政府间合作基金、对外援助基金等作用，通过贷款、担保、股权投资、联合融资等多种方式，发挥融资促进、风险分担作用，撬动广大社会资本。

今年5月，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，欧晓理称，下一步要落实好各类协议成果，取得更多实质性进展，同有关国家一道共同促进签署的共建“一带一路”协议加快落实落地。

同时，积极稳妥推进标志性项目建设，以基础设施互联互通和产能合作为主，加强规划对接，合力推动标志性项目和系统性工程建设。

在提升实体经济合作层次上，资助中国优势技术和研发标准走出去，持续扩大比较优势；支持有实力的中国企业，与发达国家企业优势互补，共同开发第三方市场。

融资方面，要撬动广大社会资本，特别是各个主权基金、中长期资本，参与“一带一路”建设，共享沿线国家基础设施稳步提升经济社会快速发展的巨大红利。

他提及，PPP作为一种融资模式，将政府和社会资本有机结合起来可以有效弥补基础设施建设等领域的资金缺口，在“一带一路”建设中，应用前景广阔。

应用PPP模式推进“一带一路”建设要发挥示范项目的带动作用，应选择若干“一带一路”标志性项目，作为应用PPP模式进行建设的示范项目，采取严格的标准，先行先试，探索出跨国开展PPP的经验，在此基础上结合实际，复制推广示范项目的做法，为后来者提供良好借鉴。

**优化险资参与PPP**

保监会保险资金运用监管部副主任贾飙在同一场合表示，在推动PPP发展中，保险资金不仅可以有所作用，还具备了一些独特的优势，在一些领域已经取得积极成果。

他称，保险资金积极参与PPP项目投资，能够发挥保险资金作为长期资金的优势，灵活采用债权、股权、股债结合创新方式，有效匹配PPP项目公司融资需求，支持规范的PPP项目落实融资。

同时，PPP项目具有较为稳定的现金流，符合保险资金配置需求，也能为保险行业提供优质配制资产。长期看，保险基金参与PPP模式，支持基础设施建设，提供公共服务供给，服务实体经济发展的潜力还很大。

他指出，下一步保监会将不断优化保险资金参与“一带一路”和PPP的政策环境，一方面用改革创新的办法，进一步疏通保险资金服务“一带一路”和PPP发展的渠道。

另一方面切实有效管控风险，加强与政府部门等各方面的沟通和协调，切实有效评估和防范各类风险隐患，为保险资金更好参与PPP发展创造良好环境，促进不断取得新的成果。

中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民近日对路透表示，社保基金将通过民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的形式，参与产业园区建设，同时还高度关注“一带一路”国家的投资机会。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)