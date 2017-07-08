中国经济：愿与英法两国在金融、核电等领域加强务实交流合作--国家主席

路透北京7月8日 - 中国国家主席习近平周六称，中方愿与英法两国在金融、核电等领域加强务实交流合作。愿同欧盟发展长期稳定的合作关系，希望法国继续在中欧关系中发挥积极带头作用，为扩大中欧贸易、促进双向投资、实现高水平互利共赢多作贡献。

外交部网站称，他在二十国集团领导人汉堡峰会上会见英国首相特雷莎·梅时称，中英双方要加强各领域务实交流合作，在“一带一路”倡议框架内，加强中国“十三五”规划、“中国制造2025”同英国现代产业战略、“英格兰北部经济中心”等发展计划对接，深化金融、核电等合作。

“做强务实合作是支撑。”他指出，中英双方要加强在国际和地区事务中的协调和配合，深化在联合国、二十国集团、亚洲基础设施投资银行等多边框架内交流。

他在会见法国总统马克龙时并称，中法双方要加强发展战略对接，深化核能、航空等传统领域合作，开拓农业食品、金融、可持续发展等新兴领域合作，把共同利益的蛋糕不断做大做好。要加强在国际和地区事务中的沟通和协调，共同推动和平解决全球和地区热点问题。

习近平指出，巴黎协定倡导的绿色、低碳、可持续发展道路同中国的生态文明建设和最新发展理念相契合。中国将立足自身可持续发展的内在需求，认真履行巴黎协定框架内应该承担的义务。（完）

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here (发稿 张晓翀；审校 林高丽)