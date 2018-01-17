中国经济：扩大“证照分离”改革试点事项，进一步改善营商环境--国常会

路透北京1月17日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，深化“放管服”改革，扩大“证照分离”改革试点事项，探索形成可复制经验，进一步改善营商环境。

中央电视台晚间新闻援引常务会议内容称，会议决定在前期已对116项审批事项开展“证照分离”试点基础上，由上海市进一步在浦东新区对商事制度、医疗、建设工程等10个领域47项审批进行改革试点，推进“照后减证”。

会议指出，凡不涉及产品质量安全和产业政策的生产许可前置条件一律取消，企业申请并作出质量安全承诺后，可先领取生产许可证开展生产；取消社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可证核发等审批，对港口经营许可、外商投资建筑业企业资质许可等16项审批改为实行告知承诺制。缩短药品、医疗器械准入周期。

此外，推行网上办税，全面推进跨区域、跨层级、跨部门综合执法和“双随机一公开”监管。

“上述改革通过一年试点，形成更多可复制的经验，向上海全市和全国更大范围推广，”常务会议称，国务院将按法定程序正式修改有关行政法规。

会议并指出，将进一步支持农民工、高校毕业生和退役士兵等返乡下乡创业，首先，返乡下乡创业人员可享受当地同等的创业扶持政策，将首次创业、正常经营一年以上的返乡创业农民工纳入一次性创业补贴范围；二是将“政府+银行+保险”融资模式推广到返乡下乡创业企业，村庄建设用地整治复垦腾退的指标优先用于返乡下乡创业。

三是实施返乡下乡创业培训行动，使有意愿的创业者都能接受一次财政补贴的创业培训。此外，按规定将返乡下乡创业人员纳入就业援助、社会保险和救助体系。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)