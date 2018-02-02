中国经济：把着力点放在实体经济上，重头戏是去产能、补短板--人民日报

路透北京2月2日 - 人民日报周五发布时评称，只有形成现代化的经济体系，才能赢得国际竞争主动权，首要建设实体经济的现代化；深化供给侧结构性改革是主线，发展实体经济的重头戏是去产能、补短板，要把着力点切实放在实体经济上，筑牢现代化经济体系的坚实基础。

人民日报表示，实体经济是底座和根基，无论防范金融风险、避免“脱实向虚”，还是创造财富与就业、改善民生，都需要加快建设制造强国、发展先进制造业；从产业演进规律看，制造业为主体的实体经济发展好了，以金融为代表的虚拟经济才可能持续发展。

时评指出，目前去产能、补短板是重头戏。去产能去的是“三高两低”，推动实体经济转型升级，与其他产业协同发展，重点是先进制造业与现代服务业的融合；补短板补的是创新能力，加紧推进利用人工智能和现代管理技术，提升制造业质量水平，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。

“体系”的深意，当从新发展理念中去品悟。包括建设创新引领、协同发展的产业体系，彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系，资源节约、环境友好的绿色发展体系等，成为一个有机的统一整体。

时评并称，查缺补漏、高质量发展，是体系建设的题中之义，首先是领先与跟进成系列，其次是门类齐整、无缺门，再次是高中低端相互配合、无断条，以完善国民经济的架构，促进中国制造迈向全球价值链的中高端。推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，强化战略科技力量，建设“质量强国”。

中国国家主席习近平周二表示，要深刻认识建设现代化经济体系重要性，大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础；着力发展开放型经济，提高现代化经济体系的国际竞争力。（完） (发稿 许菁；审校 曾祥进)