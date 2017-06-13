中国经济：抓住“放管服”改革这一牛鼻子，啃政府职能转变的“硬骨头”--总理

路透北京6月13日 - 中国国务院总理李克强周二称，当前中国经济运行保持稳中向好态势，但困难和挑战不可小视，而“放管服”改革已进入攻坚期和深水区，要始终抓住“放管服”改革这一牛鼻子，啃政府职能转变的“硬骨头”。

中国政府网援引他在全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议上称，做好今年的“放管服”改革，重点是做到五个“为”，包括为促进就业创业降门槛，以进一步减证和推进“证照分离”为重点大幅放宽市场准入，全面推行清单管理制度，把不该有的权力坚决拦在清单之外。

“这是一场深刻的刀刃向内的自我革命，通过改革以审批发证为主要内容的传统管理体制、革除与审批发证相关联的寻租权力和不当利益、改变与审批发证相伴的‘看家本领’。”李克强称。

他称，要全面落实结构性减税政策，切实减少涉企收费；破除制约投资特别是民间投资的各种羁绊，下决心彻底打破各种互为前置的审批怪圈，着力推动压减工业产品生产许可，凡是技术工艺成熟、通过市场机制和事中事后监管能保证质量安全的产品，一律取消生产许可。

李克强称，明规矩于前，明确市场主体行为边界特别是不能触碰的红线；寓严管于中，充实一线监管力量；施重惩于后，把严重违法违规的市场主体坚决清除出市场，严厉惩处侵害群众切身利益的违法违规行为；大刀阔斧砍掉各种“奇葩”证明、循环证明、重复证明，并打破“信息孤岛”。

李克强指出，“放管服”改革已进入攻坚期和深水区。“放管服”改革是一个系统的整体，既要进一步做好简政放权的“减法”，打造权力瘦身的“紧身衣”，又要善于做加强监管的“加法”和优化服务的“乘法”，啃政府职能转变的“硬骨头”，真正做到审批更简、监管更强、服务更优，这是一个艰巨复杂过程。（完）

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