中国经济：推动军民融合要向重点领域用力，加快形成深度发展格局--习近平

路透北京9月22日 - 中国国家主席习近平周五表示，推动军民融合发展既要加强顶层设计又要坚持重点突破，既要抓好当前又要谋好长远，强化需求对接，强化改革创新，强化资源整合，向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

新华社周五报导，习近平今日主持召开中央军民融合发展委员会第二次全体会议，指出国防科技工业是军民融合发展的重点领域。要坚持深化改革，积极推进国防科技工业体制改革，瞄准各方反映强烈的矛盾和问题，坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛，破除制度藩篱和利益羁绊，营造公平竞争的政策环境。

“坚持优化体系，扩大军工开放，推动军品科研生产能力结构调整。坚持融合共享，加快技术、资本、信息、人才、设备设施等资源要素的军民互动，实现相互支撑、有效转化。”会议指出。

会议并指出，中国拥有丰厚的基础设施资源，要最大限度挖掘利用、共建共享。在重大项目建设中，要按照“统一领导、分级管理，统筹衔接、同步建设，军民兼容、平战结合，需求明确、经济有效”的原则，实现一份投入多重产出。要建立需求对接渠道，完善重大项目清单，加快制定标准规范。

会议强调，要抓好体制机制建设，加快建立纵向贯通、横向协同、顺畅高效的组织管理体系。要抓好战略筹划，突出抓好新兴领域军民融合发展谋篇布局，积极稳妥推进军民融合创新示范区建设。要抓好改革方案设计，聚焦重难点问题，集中组织研究，形成改革方案，统筹协调推进改革。(完) (发稿 张晓翀；审校 林高丽)