中国经济：推进品种创新鼓励企业债融资，但亦要加大防风险力度--官员

路透北京1月18日 - 中国国家发展改革委财金司副巡视员田原周四表示，今年将稳步推进企业债券发行管理体制改革，继续鼓励和支持更多优质主体发行企业债融资，推进企业债品种创新，同时亦要加大风险防控力度，坚决遏制地方政府隐性债务增量。

他并指出，今年还将深化企业债券领域“放管服”改革，推进实施“负面清单+事中事后监管”管理方式，鼓励和支持更多优质主体发行企业债券融资，并逐步扩大到优质地方企业。

“企业债券不仅是市场化的融资手段，更是贯彻落实党中央国务院战略部署、释放政策信号、引导产业发展的重要政策工具。”他在参加由中央国债登记结算公司主办的“2018年债券市场投资策略论坛”上的讲话称。

他同时介绍指出，今年发改委将会同中央结算公司对《簿记建档发行业务指引》、《招标发行业务指引》进行修订完善，提高企业债券发行定价环节的灵活性、便利性，同时要强化企业债券服务实体经济的能力，在军民融合发展、气候债券等领域探索债券品种创新。

据其介绍，在此次论坛前不久，国家发展改革委刚刚核准了中国中信集团有限公司、中国邮政集团公司各发行企业债券300亿元人民币，将债券募集资金投向从“事前审核”转变为“加强事中事后监管”。

但他也同时指出促发展的同时不能忽视防风险。“我们将包括中央企业在内的更多优质发行主体纳入企业债券发行范围，这是从根本上防范风险的有效手段，在防控债券违约风险的同时，也有利于防范化解地方政府债务风险，遏制地方政府隐性债务增量。”他说。

他并补充道，截至目前，无论是数量还是规模，发改委管理的企业债券违约比例均处于公司信用类债券最低水平，牢牢守住了不发生系统性金融风险的底线。

他援引数据称，2017年，发改委企业债券核准规模总体平稳，稳中有增，全年共核准企业债券384支8,359.4亿元，较2016年增长4%；截至2017年末，企业债券托管存量已达4.9万亿元。（完） (发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)