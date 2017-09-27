中国经济：推进装备制造等央企重组整合，加大对小微企业金融支持--国常会

路透北京9月27日 - 中国国务院总理李克强周三召开国务院常务会议称，要坚持深化国企改革，推进装备制造、煤炭、电力等领域央企重组整合；推动央企之间通过股权合作等方式，将资源向优势企业和企业主业集中。

中国政府网刊登新闻稿援引会议内容称，要采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业支持；并发展政策性融资担保和再担保机构，设立国家融资担保基金。

“在企业自愿、协商一致的基础上，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合，提高资源配置效率，增强竞争力。”会议称。

会议提出，要推动重点领域国企混合所有制改革，积极稳妥引入社会资本参与央企重组，以重组整合为契机深化内部改革和机制创新。

同时，要运用“互联网+”、建设“双创”平台等，打造大中小企业协同创新、融通发展格局，发展平台经济；推动央企之间通过资产重组、股权合作、资产置换、战略联盟、联合开发等方式，将资源向优势企业和企业主业集中。

同时，严格落实化解过剩产能任务，继续压减管理层级和法人户数，推动瘦身健体、提质增效，提高主业核心竞争力；推进“僵尸企业”处置和亏损企业治理。

“健全企业退出机制，积极推动市场化、法治化债转股；多渠道筹措资金处置央企历史遗留问题。”会议称。

2013年以来中国稳步推动央企重组整合，完成中国北车与中国南车、宝钢与武钢等32家企业重组的艰巨任务，重组整合后的企业管理成本、经营成本不断下降，经营效益稳步上升，2016年重组企业利润总额比2012年增加40%以上。

**加大小微企业财政金融支持**

常务会议并决定，在狠抓现有政策落实的同时，采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业的支持。

具体来讲，将完善普惠金融体系，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。

“支持扩大小微企业金融债券发行规模，募集资金全部用于小微企业信贷投放。”会议称。

同时，大力支持发展政策性融资担保和再担保机构，尽快设立国家融资担保基金，推动省级农业信贷担保体系向市县延伸，三年内建成覆盖省、市、县的政策性农业信贷担保体系。

财政政策方面，从2017年12月1日至2019年年底，将金融机构利息收入免征增值税政策范围，从农户扩大到小微企业、个体工商户，享受免税的贷款额度上限从单户授信10万元扩大到100万元。

会议提出，将小微企业借款合同免征印花税、月销售额不超过3万元的小微企业免征增值税，两项政策优惠期限延长至2020年。

会议还提到，将适度放宽对创业担保贷款贴息申请人有关商业贷款记录的限制条件，简化抵押权续期登记、不良资产处置等流程。加快金融大数据、云计算等技术应用，帮助小微企业及时便捷获得金融服务。

数据显示，2017年6月末小微企业贷款余额22.6万亿元，是2012年末的1.95倍，占全部企业贷款的32%。 （完）

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