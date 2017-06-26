中国经济：推进重点行业化解过剩产能，推动市场化法治化债转股--副总理

路透北京6月26日 - 中国国务院副总理张高丽周一表示，今年是供给侧结构性改革深化之年，要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能，坚持分类调控因城施策，并推动市场化法治化债转股。

新华社援引张高丽在全国政协常委会会议上的讲话称，要深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，深化财税、金融、国企等改革，不断增强内生发展动力。

他称，要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能，妥善安置职工，稳妥处置企业债务；要坚持分类调控因城施策，稳步推进房地产去库存，促进房地产市场平稳健康发展。

还要推动市场化法治化债转股，强化企业自身债务约束，逐步降低企业杠杆率；加大减税降费力度，完善收费目录清单管理制度，切实减轻企业负担。

同时，要坚持绿水青山就是金山银山，推动形成绿色发展方式和生活方式。要推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业体系、生产体系、经营体系。要深入实施创新驱动发展战略，持续推动大众创业、万众创新，大力振兴实体经济。

新华社稍早援引国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十六次会议讲话称，要促进各项改革举措在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进，今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)