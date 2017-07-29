中国经济：支持政府出资产业投资基金参与债转股，发挥引导作用--发改委

路透上海7月29日 - 中国国家发改委周五表示，将支持政府出资产业投资基金投资市场化债转股项目，通过发挥政府资金的引导作用和放大效应，吸引社会资金参与市场化债转股，有效降低相关领域内企业杠杆率。

发改委财金司网站公布的信息显示，除了现有政府出资产业投资基金直接参与，发改委鼓励有条件有需求的地区探索新设政府出资市场化债转股专项基金开展市场化债转股，以吸引符合条件的银行和市场化债转股实施机构以及其他各类社会资本参与。

在符合相关规定的前提下，发改委支持政府出资产业投资基金除政府外的其他出资人申请发行企业债券，通过基金投入市场化债转股项目，有效拓宽市场化债转股筹资渠道。

在收益率分配和亏损分担方面，通知特别提到，针对市场化债转股项目普遍存在的投资期限较长、收益较低、不确定性高情况，政府出资部分可以适当让利，提高社会资本参与市场化债转股项目的积极性。

具体参与方式上，发改委支持政府出资产业投资基金采用权益投资的方式参与债转股项目，或是出资参股符合条件的实施机构发起的债转股投资基金等。

“通过政府出资产业投资基金，支持符合区域规划、区域政策、产业政策、投资政策及其他国家宏观管理政策的有发展前景的高负债企业实施市场化债转股，是发挥市场配置资源决定性作用和更好发挥政府作用的重要结合点。”发改委表示。

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民本周四在国新办发布会上称，下半年要做好去杠杆工作，不能为了保增长，任凭杠杆率继续回升；要保持政策连续性和稳定性，实施好积极财政和稳健货币政策，确保经济健康发展、确保供给侧结构性改革得到深化、确保守住不发生系统性金融风险的底线。(完)

参看详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)