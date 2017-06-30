中国经济：政府债务风险总体可控，经济稳中向好势头更稳固--财政部

路透北京6月30日 - 中国财政部和审计署周五表示，近几年审计情况表明，中国政府债务风险总体可控，经济稳中向好的势头更加稳固。

国新办吹风会提供的新闻稿称，2016年度审计抽查了16个省中债务增幅较大的市和县，尽管这些地方本级政府承诺以财政资金偿还的债务余额增长87%，但平均债务率（政府承诺以财政资金偿还的债务余额/本级综合财力）为70%。

财政部和审计署这份新闻稿指出，这一平均债务率与其他主要经济体政府债务率相比，仍处于较低水平。

而且新增债务中，相当部分是新预算法实施后，地方政府融资平台执行以前年度贷款合同或按框架协议续签合同等形成的，债务资金均用于社会事业发展和民生改善相关项目，形成了有效资产，也保障了当地经济社会持续发展。

审计署此前公布的报告显示，至2017年3月底，审计的16个省、16个市和14个县本级政府债务风险总体可控，但政府承诺以财政资金偿还的债务余额，较2013年6月底增长87%，其中基层区县和西部地区增长超过1倍；7个省、6个市和5个县本级2015年以来，通过银行贷款、信托融资等形式，违规举借的政府承诺以财政资金偿还债务余额有537.19亿元人民币。

对于此次审计反映的18户中央企业虚增收入和利润问题，是多年累积形成的，虚增收入2,001.6亿元、利润202.95亿元，分别占同期收入、利润的0.8%、1.7%，大部分已经得到整改。（完）