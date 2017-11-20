中国经济：明年增速有望超6.5%，未来仍将保持良好态势--发改委官员

路透北京11月20日 - 中国国家发展和改革委员会副秘书长范恒山表示，今年经济增速超预期，若达到6.8%、6.9%，2018年中国经济增速将有望超过6.5%；受益于市场层面、政府层面等一系列因素的影响，未来若干年内，仍将保持比较良好的发展态势。

经济参考报周一援引其在一论坛发言称，在市场层面，中国永远不能被低估。中国地域广大、发展差距明显，如果补齐这个差距，中国将实现从欠发达，到比较发达，到最终发达的跨越，中间需求潜力巨大。

另一方面，在中国特殊发展阶段和特殊国情下，政府作用绝不可低估。有了这两个前提，中国经济坏不到哪里去。

“今年整体的经济无论是从增长速度还是从效益、结构角度来讲都好于去年，超过预期。如果今年经济增速能够达到6.8%、6.9%的话，明年一定不会低于6.5%。”范恒山称，中国经济将朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续方向前进。

他表示，从近中期来看，世界经济形势出现明显好转，恢复期增长加快。中国一些重大战略实施，拓展经济发展空间和潜力。体制、法制、道德建设的不断加强，为全社会创新创造活力，提供了越来越稳定、越来越优越和越来越便利的环境和条件，全面激发各个方面的主动性、创造性、能动性。

他并提到，现在市场上涌现一批成长好的股票，这些股票越来越反映企业业绩，也反映中国经济变化的品质。

中国三季度GDP同比增速微降至6.8%，较前两季略下滑但符合市场预期，今年达到甚至超出6.5%的目标几成定局，“三驾马车”走势更为均衡，也印证了国家主席习近平在中共十九大开幕报告中所言，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。（完） (发稿 许菁；审校 沈燕/张喜良)