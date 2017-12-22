中国经济：明年将从总量性去产能转向结构性优产能，进退并重--发改委

路透北京12月22日 - 中国国家发展改革委周五召开全国发展和改革工作会议，提出2018年将从总量性去产能转向结构性优产能为主，从以退为主转向进退并重；进一步推动放宽城市户籍准入条件和居住证制度全面落地。

央视新闻客户端报导，此次会议提出，2018年将大幅度放宽金融等领域外资准入，推进实施高水平的投资便利化措施；全面实施市场准入负面清单，全面推开行业协会与行政机关脱钩改革。

会议称，2018年将加大力度治理“红顶中介”和行业协会乱收费问题；加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，开展国土绿化行动，启动祁连山生态搬迁试点。

据发改委，2017年“三去一降一补”成效明显，商品房待售面积降至近3年来最低，1,700亿元清费减负任务全面完成；2017年混合所有制改革试点已分三批在50家国有企业全面铺开。

发改委网站周五稍晚亦刊登该次会议内容称，明年要一是持续深化供给侧结构性改革，推动实体经济特别是制造业转型升级、提质增效，加快培育形成新动能主体力量，破立结合推进“三去一降一补”。

大力实施创新驱动发展战略，深入开展全面创新改革试验；落实乡村振兴战略重大举措；推进区域协调发展，全面落实区域发展总体战略，有力有序有效推进京津冀协同发展，积极推动长江经济带发展，创新推动粤港澳大湾区发展，深入推进新型城镇化。

发改委称，明年还要坚决打好三大攻坚战，有效控制宏观杠杆率，打好防范化解重大风险攻坚战，瞄准深度贫困地区和特殊贫困人口，打赢精准脱贫攻坚战，总体改善生态环境质量，打好污染防治攻坚战。

着力创新和完善宏观调控，健全宏观调控体系，持续推动消费升级，聚焦重点领域优化投资结构；以完善产权制度和要素市场化配置为重点深化经济体制改革，持续扩大“放管服”改革综合成效，联动推进国有企业混合所有制、完善产权保护制度、激发企业家精神三项改革，加快要素市场化配置改革，构建竞争公平有序的市场体系，全面深入推进社会信用体系建设。

同时，推动形成全面开放新格局，进一步促进共建“一带一路”合作，进一步改善外商投资环境，进一步创新对外投资方式；提高保障和改善民生水平，补齐公共服务供给短板，发展社会领域产业，提高就业质量和人民收入水平；加大生态文明建设力度，健全绿色低碳循环发展的经济体系，构建国土空间开发保护制度，加大生态系统保护力度，积极推行绿色低碳生活方式。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)