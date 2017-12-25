中国经济：明年着力保持外贸稳增长，引导对外投资有序发展--商务部

路透北京12月25日 - 中国商务部部长钟山周一表示，明年着力推动消费升级、保持外贸稳定增长、有效利用外资、引导对外投资有序发展、深化“一带一路”经贸合作、拓展全方位经贸合作。

商务部网站刊登全国商务工作会议内容，钟山在会上指出，未来五年年，商务改革发展要推进六个方面主要任务，实施若干行动计划。六个方面主要任务包括，增强消费对经济发展的基础性作用，提升外贸竞争新优势，提高双向投资水平，优化区域开放布局，构建新型国际经贸关系，增强商务服务民生能力。

他表示，新时代商务改革发展的奋斗目标是，努力提前建成经贸强国。具体步骤是：2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。

据商务部数据，前三季度消费贡献率达64.5%，比上年同期提高2.8个百分点，继续保持经济增长第一拉动力。前11个月，实际利用外资8,036亿元，增长9.8%；制造业利用外资扭转了过去五年连续下跌的局面。

此前数据显示，中国11月进、出口同比增速双双回升，远超市场预期，显示世界经济的回暖对中国外贸产生明显提振作用。预计12月出口将延续较快增长态势，全年外贸对GDP贡献将保持正值，但受高基数等影响，明年进出口增幅将有所收窄。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)