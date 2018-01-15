中国经济：未来新兴经济体仍是中国海外投资最具潜力目的地--社科院报告

路透北京1月15日 - 中国社科院发布的海外投资国家风险评级2018年报告称，总体来看，发达经济体的经济基础较好，政治风险较低，社会弹性较高，偿债能力较强，整体投资风险明显低于新兴经济体，但未来新兴经济体仍然是中国海外投资最具潜力地目的地，存在巨大的市场潜力和基础设施的需求，还可以满足中国对外投资中资源寻求的动机。

社科院世经政所国家风险评级课题组周一发布上述报告称，值得注意的是，发达经济体的对华关系得分进一步下降，这主要是由两个原因引起的，一是双边贸易和投资依存度的下降，二是对中国企业尤其是国有背景企业的投资仍然怀有警惕，担心中国对外直接投资会威胁东道国的国家安全。

“整体来看，全球贸易放缓和投资下滑的趋势令人不安。”报告称。

报告指出，对新兴经济体来说，经济基础和政治风险与发达国家差距仍然非常明显，政治局势的不确定性可能会影响经济复苏进程，进而影响直接投资的环境。

报告称，2017年，新兴经济体整体经济向好的过程中仍然有隐忧，一方面大宗商品价格走高和全球经济复苏拉动了新兴经济体的外部需求，相对较低的通货膨胀率有助于维持宽松的货币政策，但是另一方面，部分国家政治局势的不稳定和经济环境的持续低迷不利于中国企业对外投资。

从分项指标来看，经济基础方面，发达国家经济基础普遍好于新兴经济体，占据排名前14位的均为发达经济体；发达国家政治风险亦普遍低于新兴经济体，占据排名前10位的除了新晋的阿联酋以外，均为发达经济体。

而在对华关系指标方面，排名前10位国家除了新兴经济体之外，只有澳大利亚一个发达经济体。

在同一天公布的“一带一路”国家风险评级子报告称，总体来讲，一带一路样本国家中多为新兴经济体，整体的经济基础较为薄弱，经济结构单一，经济稳定性差；部分国家地缘政治复杂，政权更迭频繁，政治风险较高；而且内部社会弹性和偿债能力也较低。

不过子报告也指出，新兴经济体和中国之间的双边关系得分高于发达经济体，一带一路沿线国家中新兴经济体的双边关系的得分比发达经济体高出13.3%。

未来，在与中国经济依存度较高的“一带一路”沿线国家投资中，推动双方互利共赢，减少对方的警惕心理从而降低投资阻力，签订投资协定，将是促进中国在一带一路沿线地区投资规模增加的一大助力。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)