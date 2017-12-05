中国经济：构建土地供给利用监管平台，探索地方土地资源储备制度--国土部

路透北京12月5日 - 中国国土部副部长曹卫星周二撰文指出，中国土地供给管理仍面临一些问题和挑战，要构建立体化、动态化、信息化的土地供给利用监管平台，实施差别化产业用地政策，严控高耗能高污染和过剩产能用地，并探索构建地方土地资源储备制度

曹卫星在人民日报上的署名文章指出，以土地资源保护与利用综合评价为基础，着力构建有效保护、高效配置、科学调控、合法维权的土地资源管理制度，完善“批、供、用、补、查”的土地资源管理模式；加快农村土地征收、集体经营性建设用地入市和宅基地制度改革进程，加快建立城乡统一的建设用地市场。 文章称，优化城乡建设用地布局，逐步增加农村生产生活用地安排，构建房地产用地供需平衡机制，增强房地产用地供应的精准度。提高建设用地管理水平，推动有条件的地区实现建设用地减量化或零增长。有序推进城镇低效用地和存量用地再开发，引导产能过剩行业和“僵尸企业”用地退出，确保“十三五”期间单位国内生产总值建设用地使用面积明显下降。 强化资源储备。探索构建地方土地资源储备制度，对工矿废弃土地、城乡低效用地、滩涂潜在土地及未开发土地等进行收储管理，提升土地供应能力，强化政府调控作用。

文章指出，中国土地供给管理仍面临一些问题和挑战。这主要表现在一是土地供给管理理念还未转变到位。比如，对土地资源自然属性、经济属性、生态属性和社会属性的认识不够全面，土地资源合理利用和保护观念不强等等。

二是土地供需失衡现象依然存在。在一些地方，土地供应与需求脱节，开发强度超出资源环境承载能力。

三是土地供给引导作用需要加强。土地资源管理机制在保护资源、保障发展方面发挥了积极作用，但实践中仍存在粗放利用和浪费、部分行业和产业用地成本高、农业农村发展动能不足等问题。这些问题和挑战不利于中国土地资源有效配置，不利于促进经济转型升级。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)