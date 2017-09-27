中国经济：法治是企业家保护伞，无法治就无市场经济持续繁荣--人民日报

路透北京9月27日 - 针对国务院最新发布的保护企业家合法权益的意见，人民日报周三发布评论称，法治是企业家精神的催化剂，也是企业家的保护伞，没有法治就没有企业家精神，也就没有市场经济的持续繁荣。

人民时评称，一定程度上，中国的改革开放史也是中国企业家的拼搏史，企业家精神的重要内容，就是愿意创新、敢于创新，且有机会创新。对于要在创新中探索“无人区”的企业家而言，法治提供了基本的框架与遵循。

国务院稍早发布“关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见”，提出将依法保护企业家财产权，研究建立因政府规划调整、政策变化造成企业合法权益受损的依法依规补偿救济机制；同时还要依法保护企业家创新权益和自主经营权。

人民日报称，有投资家曾提出，一个国家财富人群的财富，如果不是来自生产性的行业，而是来自权力寻租或其他途径，那么就经济前景堪忧。

“换句话说，让市场在资源配置中起决定性作用，让契约精神主导市场交易，一个国家的经济才有活力，才能滋养健康的企业家精神。”时评表示。

法治是保障，而营造公平竞争、诚信经营的市场环境是根本。《意见》一方面维护企业家公平竞争权益，另一方面也加强对企业家诚信经营的激励约束，以政府监管和企业家精神共同营造良性市场环境。

人民日报称，在营造促进企业家公平竞争诚信经营的市场环境方面，政府能做的还有很多。现实中，一些营商环境较差的地方，容易产生“大染缸”效应，让一些企业家屈服于灰色规则。

《意见》提出强化企业家公平竞争权益保障、持续提高监管的公平性规范性简约性，正是为了避免市场竞争中“劣币驱逐良币”的现象，让良好营商法治环境成为基本配置。

时评称，中国改革进行到今天，人们认识到，市场经济具有深刻的伦理精神内涵，企业家精神是其中重要内容。以法治呵护企业家精神的成长，也就是通过建立公平、合理的市场竞争规则，护佑中国企业行稳致远、根深叶茂。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)