中国经济：深入实施创新驱动战略，在更多领域由“跟跑”变为“并跑”--总理

路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。

新华社周日援引他在主持国务院党组理论学习中心组学习讲座上并称，要在新一轮全球科技竞争中赢得战略主动，必须加强基础研究这个重要支撑。要紧扣突出短板，加大长期稳定支持力度，促进企业发挥基础研究生力军作用，落实好相关政策，加大对人才资源的投入，充分调动科研人员的积极性。

同时，把基础研究与应用研究更好结合，推动科技与产业贯通，加速科研成果转化为现实生产力，为创新驱动发展提供更多源头活水。

“本轮科技革命和产业变革不同以往，抢抓机遇，赢得主动，根本要靠深化改革和扩大开放，培育不同以往的新型创新机制和创新主体。”李克强称。

具体而言，要深化“放管服”改革，更大程度给科研院所和高校松绑减负；改进科研项目资助和评价机制，着力完善评审制度，更多发挥市场机制的选择作用；推动更多国家重大科研基础设施和科学数据、仪器设备向各类创新主体开放。

此外，还要打造汇聚各方力量的创新大军。发挥科研院所的骨干领军作用和企业的主体作用，推动大众创业、万众创新，科研院所、高校、企业、普通创客深度融通，线上线下深入融合，国际国内深化合作，形成中国式创新新模式和创新“加速度”。（完）

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