中国经济：猪肉价格总体有一定下行空间，但短期大跌可能不大--商务部

路透北京7月20日 - 中国商务部周四表示，今年上半年猪肉价格下降，主要是由于供应的增加，下半年，猪价总体上仍然有一定的下行空间，但短期内大幅下跌的可能性不大。

商务部发言人高峰在发布会上并称，下一步将配合立法审议工作，推动外国投资法早日出台。

高峰称，上周（7月10-16日）猪肉的批发价格比6月中旬的低点高出0.9%，呈现出一定的企稳回升态势。下半年，随着生猪存栏逐步回升，预计猪肉产量将继续保持增长态势。猪肉价格总体上仍然有一定的下行空间，但短期内大幅下跌的可能性不大。

对于中央财经领导小组最近会议提出要制定新的外资基础法律，商务部表示，《外国投资法》立法的目标是为了适应构建开放型经济新体制的要求，坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，创新外国投资管理体制，制定一部既符合中国经济发展阶段和基本国情，又顺应国际通行规则发展要求的外国投资基础性法律，为外国投资创造更加稳定、透明、可预期的法律环境。

他称，商务部积极配合国务院有关部门做好立法审议的相关工作，推动外国投资法早日出台。

中国国家主席习近平周一主持召开中央财经领导小组会议，他在讲话中指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。同时，金融监管能力必须跟得上。（完）