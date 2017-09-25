中国经济：环保督察绝非一阵风，也是一场转型升级的持久战--人民时评

路透北京9月25日 - 人民日报周一发布时评称，环保督察绝不是一阵风，不仅是生态环境的保卫战，也是一场转型升级的持久战，并强调环保督察既反对纵容污染的“不作为”，又反对简单粗暴的“乱作为”，环境治理要抓实抓细。

人民日报表示，自2015年底从河北试点开始的中央环保督察巡视，两年内覆盖全国31个省（区、市），督察范围不可谓不广；超过1.5万人被问责，问责力度不可谓不大。

环保督查雷厉风行的背后，是新发展理念的引领，是绿色发展的深入人心。加快淘汰落后产能，用环保倒逼产业升级，实现经济“强身健体”，越来越多的地方学会“算大账”。

“环保督察不仅是生态环境的保卫战，也是一场转型升级的持久战，必将有力地推动供给侧结构性改革。”时评称。

在实践中或把环保督察当“稻草人”，督一下动一下，刮“一阵风”；或在问题整改中措施不细不实，特别是对部分关系群众正常生产生活的行业企业采取“一刀切”、临时性关停等措施....对类似行为，要坚决说不。

“环保督察既反对纵容污染的‘不作为’，又反对简单粗暴的‘乱作为’，强调环境治理抓实抓细。”人民日报指出。

时评称，在中央环保督察巡视的引领下，各地政府落实环境保护主体责任越来越主动。曾经“能躲一时是一时，能拖一会儿是一会儿”的“庸懒散”减少了，以“党政同责”和“一岗双责”强化环境保护的做法越来越普遍。有的地方在中央环保督察组来之前便先行展开省内督察，有的地方设置专门的环境监察机构推进环保督察常态化。

“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。”环保督察绝不是一阵风，也不是最终目的，问责是为了督促各地根治环境污染的民生之患，回应绿水青山的民心之盼。

中国国务院办公厅此前发布关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见，到2020年，通过深化改革，全面建立环境监测数据质量保障责任体系，健全环境监测质量管理制度，建立环境监测数据弄虚作假防范和惩治机制，确保环境监测机构和人员独立公正开展工作，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)