中国经济：目标明年工业增长约6%，发挥消费和投资的有效作用--工信部长

路透北京12月25日 - 中国工业和信息化部部长苗圩称，明年的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%，并重点坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长。

工信部官方微博--工信微报周一刊登其在2018年全国工业和信息化工作会议上的讲话称，明年预期单位工业增加值用水量下降4.5%；电信业务总量、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长50%、30%和13%左右。

“总的来看，明年世界经济有望继续复苏但仍将波动徘徊，突发性风险始终存在。我国经济持续发展具有许多有利条件，但也面临诸多矛盾困难和问题，”苗圩称。

他认为，中国经济外有发达国家“再工业化”和发展中国家工业化进程加快的双重挤压，内有生产成本上升、产业增速放缓、投资低迷等挑战，中小企业和部分地区经济下行压力加大也需要密切关注。

他并预计今年全年全国规模以上工业增加值增长约6.5%，单位工业增加值能耗下降约4%，软件和信息技术服务业收入增长14%，电信业务总量增长69%，互联网行业收入增长40%。

他提到，要清醒看到，行业发展还面临不少困难和挑战。主要是：发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，低端过剩与高端供给不足并存，发展质量和效益还不高，核心技术仍受制于人，增长动力仍然不足；降低实体经济成本诸多体制机制障碍尚未消除，制造业发展困难犹存；一些改革部署和重大政策措施需要进一步落实等。

苗圩指出，明年重点要加快先进制造业发展步伐，全面推进网络强国建设，构建技术、设施、安全的强国基础“铁三角”，打造数字时代国家竞争新优势，并推动互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合，发展壮大数字经济，加快传统产业优化升级，推动军民融合深度发展。

中国明年还要推动出台促进数字经济发展指导性文件，鼓励发展共享经济。实施促进新一代人工智能产业发展三年行动计划，支持移动互联网、云计算、物联网、智能传感等技术研发和综合应用，丰富发展高端智能产品。加快发展车联网和智能网联汽车。实施“芯火”创新计划和软件“铸魂”工程，研究出台新形势下鼓励软件产业发展的政策措施。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)