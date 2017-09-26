中国经济：着力完善宏观调控，保持经济运行在合理区间--发改委主任

路透北京9月26日 - 中国国家发展改革委主任何立峰日前表示，下一步将着力完善宏观调控，保持经济运行在合理区间；并促进实体经济转型升级，深化重点领域和关键环节改革，以确保供给侧结构性改革得到深化、守住不发生系统性金融风险的底线。

发改委网站周二新闻稿援引他在首轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话圆桌会议发表主旨演讲称，当前国际国内经济环境仍然错综复杂，经济运行中还存在不少问题，中国正处于新旧动能接续转换和转型升级的关键时期，结构性矛盾依然突出，经济持续健康发展的基础仍需巩固。

“但可以肯定的是，这些问题大多是发展过程中的问题，随着相关政策举措的持续发力，都将逐步得到化解。”何立峰强调，中国有条件、有能力、有信心保持经济平稳健康可持续发展，继续为全球经济稳定增长做出新的贡献。

他指出，今年以来，中国经济保持了平稳健康可持续发展的良好态势，巩固了去年下半年经济稳定增长的势头并持续向好，稳的格局在巩固，进的走向在延续，好的态势更明显，增长的包容性和获得感增强。

中国总理李克强本月中表示，今年上半年中国经济增长6.9%，下半年会继续保持上半年稳中向好的态势。中国有信心保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

亚洲开发银行稍早则调升对今年中国经济增长的预估，因为中国国内消费强劲、出口回升且服务业稳健增长。亚开行目前预期中国经济在2017年将增长6.7%，高于4月时预估的6.5%；还将中国2018年增长预估从6.2%调升至6.4%。（完）

参看详情，请点选国家发改委网站：here (发稿 许菁；审校 宿泱韫/张喜良)