中国经济：积极稳妥推动军工企业混改，鼓励有条件军工企业上市--国务院

路透北京12月4日 - 中国国务院近日发布意见称，要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，积极稳妥推动军工企业混合所有制改革；鼓励符合条件的军工企业上市或将军工资产注入上市公司；建立军工独立董事制度，探索建立国家特殊管理股制度。同时，充分发挥国有企业混合所有制改革试点示范带动作用，及时推广相关经验。

中国政府网周一公布的国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见指出，要进一步扩大军工开放，积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。除战略武器等特殊领域外，在确保安全保密的前提下，支持符合要求的各类投资主体参与军工企业股份制改造。 “充分发挥市场在资源配置中的作用，激发各类市场主体活力，推动公平竞争，实现优胜劣汰，促进技术进步和产业发展，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。”意见称。

意见并表示，将支撑重点领域建设，以遥感卫星为突破口，制定国家卫星遥感数据政策，促进军民卫星资源和卫星数据共享。探索研究开放共享的航天发射场和航天测控系统建设。大力发展网络安全、电磁频谱资源管理等技术、产品和装备，和水下探测、信息传输与安全等技术，加快深远海试验场建设。

意见还鼓励军工集团公司与地方政府加强战略合作和规划政策对接，落实一批军民融合重大项目，发挥军工辐射带动作用。设立国防科技工业军民融合创新示范基地，支持重点省（区、市）开展国防科技工业军民融合综合改革试点，在体制机制创新、资源整合、成果转化和公共服务模式创新等方面取得突破。

中国国家主席习近平此前曾表示，推动军民融合发展既要加强顶层设计又要坚持重点突破，既要抓好当前又要谋好长远，强化需求对接，强化改革创新，强化资源整合，向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。。（完）

浏览意见全文，点选政府网 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)