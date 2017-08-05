中国经济：精准扩大有效投资，促进投资平稳运行--国家信息中心

路透上海8月5日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周六发布报告建议，应围绕 “精准扩大有效投资”的基本思路，做好重大投资项目资金保障，有序推进特色小镇建设， 积极推广PPP(政府和社会资本合作)模式。 同时，鼓励支持工业企业技术改造，重点放开服务业市场准入，健全房地产市场长效机 制，促进固定资产投资平稳运行。 刊登在中国证券报的该报告指出，当前投资仍存在部分问题，包括基建投资高位回落， 制造业投资仍低速增长；区域间投资增速普遍回落，个别省份出现断崖式下跌；而金融去杠 杆也推动资金成本抬升。 “受利率抬升、发债成本偏高的影响，许多企业债券推迟或取消发行，上半年新增企业 债券融资净减少3,709亿元，较去年同期少增2.1万亿元，”报告称，“资金利率上行增加了 投资项目的融资难度和成本，降低了投资收益率，不利于投资平稳增长。” 另外，今年以来，投资资金保障情况继续恶化，成为制约投资企稳向好的重要障碍。受 商品房按揭贷款增速回落、专项建设基金暂停发放、严控地方政府违规融资、资金成本上升 等影响，投资到位资金将很难明显改善。 而当前固定资产投资的资金供应比较紧张、新开工项目规模下降，预示着后续投资形势 不容乐观。 虽然存在诸多问题，报告预计下半年投资形势也有不少支撑投资增长有利因素，其中外 贸出口改善、工业企业利润好转、先进制造业较快发展将支撑投资平稳运行，预计下半年和 全年投资将分别增长8.0%和8.3%左右。 数据显示，中国2016年以来投资逐季名义增速分别为10.7%、8.1%、7.1%、8.0%、9.2% 和8.3%，下滑势头得到初步遏制。 在资金保障方面，报告建议，要加快政府投资资金拨付，积极统筹公共财政资金、土地 出让金、政府性基金，落实项目资金来源。鼓励金融机构建立绿色通道，加快重大项目等领 域的贷款评审审批。 同时要完善政银企社合作对接机制，协调金融机构加大对实体经济的支持力度。加大专 项债券发行力度，支持基础设施和民生领域的投资项目。研究出台农村三产融合专项债券、 幸福产业专项债券、一带一路专项债券、PPP专项债券等创新品种。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)