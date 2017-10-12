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中国经济：继续推进企业债发行改革有效管控风险，服务实体经济--发改委
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2017年10月12日 / 凌晨12点37分 / 9 天前

中国经济：继续推进企业债发行改革有效管控风险，服务实体经济--发改委

1 分钟阅读

路透北京10月12日 - 中国国家发改委周三表示，坚持金融服务实体经济这一基本原则，以市场化改革为导向，继续推进企业债券发行管理制度改革，并有效管控企业债券市场风险。

发改委网站新闻稿并称，要强化企业债券的产业引导功能，发挥出企业债券更大的作用，支持扩大有效投资，支持实体经济稳增长、调结构、补短板，助推供给侧改革。

“始终将服务实体经济发展作为企业债券的第一要务，保障国家重点领域重点项目建设，...始终将推进市场化改革作为企业债券的动力源泉，着力提升直接融资比重。”发改委称。

新闻稿援引数据显示，2006-2016年，企业债券累计发行5.18万亿元人民币，成为社会融资结构优化的助推器。

发改委并强调，要坚守企业债券服务实体经济的本分，防止债券资金脱实向虚，坚决防止短期化风险，形成企业债券违约风险识别、预警、排查、处置的全程监管防控体系，维护市场秩序。

“始终将防范金融风险作为企业债券的发展底线，不断强化事中事后监管，...与其他信用债券品种相比，企业债券市场整体风险最小，信誉最好，风险可控。”发改委指出。

发改委并称，企业债券不仅是市场化的融资手段，也是引导产业发展的重要政策工具，要加强债券市场信用体系建设，充分发挥信用手段在推动债券市场健康发展、守牢金融风险底线、加强事中事后监管和服务方面的重要作用。

数据还显示，中共十八大以来,企业债券累计核准发行2,206支，规模超过3.26万亿元，相比之前五年增长了34.36%。债券资金主要投入交通、能源、保障性住房等基础设施和民生工程，畅通了投融资渠道，有效缓解了投资项目融资难融资贵的问题。（完）

发稿 侯向明； 审校 曾祥进

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