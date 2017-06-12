中国经济：继续纵深推进电力等重点领域和关键环节价格改革--发改委

路透北京6月12日 - 中国国家发改委价格司巡视员张满英称，将继续纵深推进农产品、电力、天然气、医疗服务、铁路运输等重点领域和关键环节价格改革，全面清理规范涉企经营服务性收费，加强垄断行业价格和收费监管，最大力度减轻企业负担，为深化供给侧改革作出新的更大贡献。

人民日报周一报导援引其指出，经过这五年的价格改革，价格管理已经基本实现了从政府制定具体价格水平向建机制、强监管的转变。

报导称，新一轮价改，步入放管结合新阶段，农产品、电力、天然气、药品和医疗服务、铁路运输等最难“啃”的领域取得重大突破，价格机制释放了明确的市场预期，有利于调动社会资本投资积极性，激发创新创业活力，提高市场供给能力和效率；价格机制创新推动企业负担大幅减轻、产业结构调整优化。

报导提到，放开政府定价只是第一步，监管是更难的改革，因企业配合监审的主动性并不强。近年的监审重点是自然垄断环节，监审后核定的成本往往低于企业报告的成本，预期成本监审结果不利于企业，少数企业会拖延时间或提供不完整资料。

此外，企业成本核算体系还不完善也是一个障碍，监审过程中除需要等待企业提供相关数据外，还要耗费大量时间按照规定重新进行归集整理测算。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)