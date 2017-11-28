中国经济：联合惩戒对外合作严重失信主体，对外投资备案不予受理--发改委

路透北京11月28日 - 中国国家发改委日前下发通知称，将对对外经济合作领域严重失信主体开展联合惩戒。其中，在对外投资领域将把严重失信主体列为对外投资重点监控对象，有关主管部门对其对外投资备案、核准等申请不予受理，并不予办理对外投资项下外汇登记、购汇、汇出手续等。

发改委网站周二刊登“关于对对外经济合作领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录”全文，将联合惩戒对象整体分为四大类，分别是对外投资失信主体、对外承包工程建设和对外劳务合作失信主体、对外金融合作失信主体、对外贸易失信主体。

其中，对外投资主体和相关责任人若有虚假投资、捏造伪造项目信息骗取资金以及办理资金购汇及汇出，违规将应调回的利润、撤资等资金滞留境外的，恶性竞争、扰乱对外经济合作秩序等的行为等行为的，有关部门和地方对相关失信主体、责任人实施联合惩戒。

对外金融合作主体出现违反法律法规，利用夸大、捏造不实信息冲击人民币汇率，非法跨境资本流动、洗钱、逃税、非法融资、非法证券期货等行为的，有关部门和地方对相关失信主体、责任人实施联合惩戒。

备忘录并明确了具体的惩戒措施。在对外承包工程和对外劳务合作领域的惩戒措施包括，有关主管部门禁止其在一定期限内对外承包新的工程项目；造成重大工程质量问题，发生较大事故以上安全生产事故的，有关主管部门可以降低其资质等级。

在金融国际合作领域，将把失信主体的失信状况作为境内保险公司申请设立境外营业性机构、代表处以及收购境外保险机构或向境外保险类机构增资审批时的审慎性参考依据；违法失信主体为自然人的，限制其担任保险机构境外设立机构的负责人。

在国际贸易领域，将对严重失信主体撤销其《对外贸易经营者备案登记表》；有关管理部门停止对严重失信主体服务贸易项目给予政策支持；失信主体申请适用海关认证企业管理的，不予通过认证；失信主体在办理相关海关业务时，对其进出口货物实施严密监管。

其它联合惩戒措施还包括，将失信主体的失信状况作为设立商业银行或分行、代表处以及参股、收购商业银行审批时的审慎性参考依据。在审批证券公司、基金管理公司、期货公司的设立和变更持有5%以上股权的股东、实际控制人，以及私募投资基金管理人登记时，依法将失信主体的失信状况作为重要参考依据。

此外，在上市公司或者非上市公众公司收购的事中事后监管中，对有严重失信行为的责任主体予以重点关注；并依法限制严重失信主体取得政府供应土地、参与政府采购活动、参与政府投资工程建设项目投标活动等。

为了规范对外经济合作秩序，提高对外经济合作领域参与者的诚信意识，营造良好的对外经济合作大环境，发改委网站同日亦刊登“关于加强对外经济合作领域信用体系建设的指导意见”称，将在对外经济合作领域，以对外投资、对外承包工程和对外劳务合作、对外贸易、对外金融合作为重点，加强对外经济合作信用记录建设。

指导意见表示，将依托全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，逐步实现信用信息的归集、处理、公示和应用；建立健全对外经济合作领域信用信息采集、共享规则，依法依规推进信用信息公开和应用；鼓励开发对外经济合作领域信用产品，使用信用信息和信用产品。

中国国家发改委和央行此前表示，将建立守信联合激励对象和失信联合惩戒对象名单制度（即“红名单”和“黑名单”制度）；各领域红黑名单认定原则上实行全国统一标准，标准由社会信用体系建设部际联席会议成员单位或其他行业主管部门按市场监管、社会治理等研究制定。（完）

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here (发稿 许菁；审校 宿泱韫/乔艳红)