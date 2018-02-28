中国经济：腾讯主席马化腾成全球华人首富，恒大主席许家印其次--胡润

路透上海2月28日 - 胡润研究院周三发布《2018胡润全球富豪榜》，大中华区以819位十亿美元富豪入榜，第三年领先于美国。腾讯董事会主席马化腾成为全球华人首富，中国恒大主席许家印和香港恒基兆业创始人李兆基居第二和第三位。

这是胡润第七年发布全球富豪榜，今年全球十亿美元富豪共有2,694人，较上年增加437位；其中美国有571位，印度以131位富豪超越德国重回第三。微软创始人比尔·盖茨失去全球首富宝座，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯取而代之，以7,750亿元人民币财富居首，去年其财富增长71%，主要得益于亚马逊股价上涨七成。

比尔·盖茨今年财富增长11%至5,700亿元，下滑至第三位，部分因为去年盖茨向他的基金会捐赠价值46亿美元的微软股票，五年来他第一次不再成为全球首富。股神沃伦·巴菲特保持第二位，财富增长31%达6,450亿元，成为越过1,000亿美元财富大关的第二人。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，“中国经济的繁荣，美元疲软加上美国的减税政策，促使十亿美金富豪数量打破了新的纪录。”

不过他亦指出，“我估计全球十亿美金富豪人数已经达到6,000人，这相当于我们每找到一个，至少有一个漏网之鱼，特别是海湾国家。”

科技行业仍然是全球十亿美金富豪的主要财富来源，房地产业超过制造业，位居第二；投资行业排名第四。而房地产是大中华区十亿美金富豪的主要财富来源，其次是制造业和科技行业。

在大中华区，马化腾以2,950亿元财富名列全球第15位，较上年上升23位。许家印以2,600亿元财富名列全球第20位，较上年上升78位；90岁的李兆基以2,150亿元财富位列大中华区第三，全球第25位，比去年上升9位。

阿里巴巴主席马云家族以2,000亿元财富居大中华区第四，全球26位，较去年下降6位。碧桂园副主席杨惠妍和香港长江和记主席李嘉诚分列大中华区第五、第六位。

在去年10月颁布的胡润百富榜中，许家印、马化腾和马云分列中国富豪前三。近阶段各位富豪旗下上市公司涨幅不同，导致各人的财富又发生一些变化。（完） (发稿 林琦 ;审校 乔艳红)