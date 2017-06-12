中国经济：被“唱空”不是“真空”，经济增长空间巨大--人民日报

路透北京6月12日 - 人民日报周一发表观察文章称，中国经济正处于新旧动能转换的胶着期，但这并不意味着经济稳中向好的态势不具备可持续性。跳出只盯着增长率的固有思维，可以看到中国经济增长空间巨大，后劲十足。 报导称，5月末，中国经济再次遭遇高调“唱空”，这不是中国经济第一次被国际机构“唱空”，中国经济被“唱空”不是“真空”，可以先看看5月公布的经济运行成绩单。 “稳”的主基调没有变。4月工业增加值增速、民间投资增速等主要指标有所回落，但是这主要是对比基数等非经济因素导致的同比增速变化，而且国民经济总体延续了稳中向好的态势，就业扩大、物价稳定、居民收入增加、国际收支也在改善。 “好”的因素持续增加。4月份，服务业生产指数同比增长8.1%，高于工业增速1.6个百分点，服务业在经济当中的主导作用进一步增强，且“三去一降一补”紮实推进，转型升级势头良好。

“或许正如柯洁与阿尔法的围棋大战，悲观者看到的是传统棋手的一败涂地，而乐观者却看到了跳出固有思维的无限可能。”报导称。 人民日报称，当然，看好中国经济，不仅因为当下平稳，更因为前景光明。中国经济正处于新旧动能转换的胶着期，经济增长的新动能尚不能完全替代旧动能发挥支撑作用，但这并不意味着中国经济稳中向好的态势不具备可持续性。

之前，国际评级机构穆迪认为，中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速，因此下调了中国主权信用评级。

自2008年国际金融危机爆发以来，穆迪、标普，以及各种外资投行，不时曝出中国经济“崩溃论”“断崖说”，对世界经济释放出满满“负能量”。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)