中国经济：要有效防控风险，巩固扩大稳中向好态势--国务院党组会议

路透北京10月16日 - 中国总理李克强周一主持召开国务院党组会议称，中国要深化供给侧结构性改革，着力提高发展质量效益，有效防控风险，巩固扩大稳中向好的态势。

央广新闻援引会议指出，中国并要持续推进政府职能转变，着力抓重点补短板强弱项，促进新旧动能转换。

“当前尤其要毫不松懈做好后几个月工作，圆满完成全年发展主要目标任务，巩固扩大稳中向好的态势。”会议称。

央行行长周小川稍早表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。

国务院党组会议并指出，十八届七中全会为十九大召开作了充分准备，要着力改善民生，增强群众获得感。

中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议于10月11日至14日在北京举行。全会公报称，一年来，中央政治局坚定不移推进改革攻坚，推进党风廉政建设和反腐败斗争，有效应对各种风险挑战，创新和完善宏观调控，经济保持平稳健康发展。

中国共产党第十九次全国代表大会定于10月18日（周三）在北京召开，将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)