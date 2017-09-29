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中国经济：让企业减负增经济新动能，需减税和简政联动发力--新华时评
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2017年9月29日 / 凌晨1点49分 / 22 天内

中国经济：让企业减负增经济新动能，需减税和简政联动发力--新华时评

1 分钟阅读

路透北京9月29日 - 新华社周四晚发表时评称，中国营改增实施五年多来已累计减轻企业税负1.7万亿元人民币，着眼于更好给企业减负，增添经济新动能，既要给企业减税，更要让政府简政，使二者联动发力，善政必简、政贵有恒。

新华时评称，当务之急既要将减税降费落实到位，兑现好全年为企业减负超万亿元承诺，针对纳税人反映的问题继续完善营改增改革；更要持续加大简政放权力度，防止“瘦身”的事项反弹，让企业活力充分释放，让生产力得到更大地解放。

时评指出，简政放权、减税降费都属供给侧结构性改革，通过降低企业制度性交易成本和税负，有效改善供给端，释放更大活力。企业活力直接决定市场活力和经济发展动能，企业负担轻才更有活力，但为企业减负，仅靠减税远远不够。

目前一些地方企业制度性交易成本仍然较高，地方政府依赖“税收返还”等变相减税措施来招商引资，这些都是影响企业创新发展和地方营商环境优化的绊脚石，需要着力克服。

“今年以来，在我国实际使用外资金额出现负增长背景下，很多自贸区使用外资金额仍保持两位数高增长，原因就在于自贸区用简政放权的‘减法’换来了营商环境改善的‘加法’。”

新华社并称，这充分说明一个办事成本低、效率高、更便利，市场更公平透明的环境，不仅是吸引企业和投资的洼地，也是企业长远发展的高地。

经济新常态下，推进供给侧结构性改革是不能偏离的主线，更是推进经济转型升级、实现科学发展的根本之道。为实体经济降成本，要统筹运用减税降费、简政放权，打好组合拳。

“当前，尤其要在简政上多下功夫，处理好政府和市场的关系，该管的管好，不该管的要坚决地放，扩大企业创新空间，激发经济发展活力。”时评称。

中国国务院总理李克强周三主持召开营改增座谈会称，要确保税负全面减轻，适当整合营改增试点期间临时出台的过渡性优惠政策，进一步健全增值税抵扣链条，完善小规模纳税人和简易计税等政策，逐步扩大一般计税方法适用范围，更好解决金融、建筑等行业和小微企业税收抵扣不足的问题。（完） (发稿 许菁；审校 宿泱韫/杨淑祯)

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