中国经济：进一步优化营商环境，加大支持基础科学研究措施--国常会

路透北京1月3日 - 中国国务院总理李克强周三召开国务院常务会议，部署进一步优化营商环境，持续激发市场活力和社会创造力；确定加大支持基础科学研究措施，提升原始创新能力。

央广新闻援引会议内容并称，要依法平等保护各类产权，加大知识产权保护，政府要严守承诺，不能新官不理旧账，对企业不公平对待或搞地方保护，严查滥用行政权力排查和限制竞争行为。

“近年来各部门按照党中央国务院部署，大力改善营商环境，取得积极进展，但仍有不少短板，必须针对市场和企业反映的突出问题，以深化‘放管服’改革为抓手，多推啃硬骨头的举措。”会议称。

会议指出，要以简政、减税、减费为重点，对企业开办、纳税、施工许可、不动产登记 等大幅精简审批；进一步清理取消涉企收费，降低通关费用和电价，促进证照分离改革、扩容提速，以“双随机”“一公开”为原则，推行综合监管和检查信息公开。

同时，全面实施市场准入负面清单，在全国推进外资企业商务备案和工商登记单一窗口、单一表格。

会议决定，要建立营商环境评价机制并逐步在全国推行。对提升办理建筑许可和跨境贸易的便利度开展专项行动，实行规划、环保等并联限时审批；对跨境贸易建立跨部门一次性联合审查机制，进一步激发市场活力和“双创”潜力。

会议还谈到，通过深化科技体制改革，加强基础科学研究，提升原始创新能力，是实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的重要举措。

会议提出，要从教育抓起，对数学等基础学科给予更多倾斜；要促进基础科学与应用研究融通，既重视原创性的发明创造，也力推应用技术创新。

此外，要创新体制机制，激励企业和社会力量加大基础研究投入，探索基础研究众包、众筹、众创；要支持高校科研院所和科研人员自主开展基础研究；要多方引才引智，加大国际科研合作，稳定支持优秀创新团队持续从事基础科学研究。（完）