中国经济：进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作--国常会

路透北京10月9日 - 中国国务院总理李克强周一召开国务院常务会议称，将进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作，完善公立医院运行机制，并推行医联体建设，确保10月底前所有三级公立医院参加医联体建设，鼓励民营医院等社会办医疗机构参与。

据中央电视台报导，会议指出，到今年9月，全国所有公立医院已开展综合改革，破除以药补医，取消了实行60多年的药品加成政策，居民个人卫生支出占卫生总费用比重，从2008年新一轮医改前的40.4%降至2016年的30%以下，患者就医负担持续下降，近90%的三级医院参与试点，群众享受优质医疗服务更加便利。

下一步，要完善公立医院运行机制，卫生计生委要牵头制定方案破除以药养医，财政要予以支持，人力资源社会保障部要牵头制定方案；扩大公立医院薪酬制度改革试点，建立多劳多得、有进有出的激励机制。

同时，用体制机制改革推行医联体建设，确保10月底前所有三级公立医院参加医联体建设，鼓励民营医院等社会办医疗机构参与。

此外，有关部门要集中力量开展疑难高发癌症治疗专项重点攻关，支持发展形成医疗设备和医药产业，结合现代科技，大力发展中医药；同时要“互联网+医疗”破解难题，加快推广远程医疗和日间手术等惠民服务。

会议指出，截至9月底，全国所有省份和统筹地区已接入国家异地就医结算系统，覆盖全部参加基本医保和新农合人员，符合规定的省内和跨省异地住院费用实现直接结算。有关部门要研究解决外出农民工和双创人员跨省住院费用结算问题；同时加快相关医疗保险信息系统对接共享和整合，推行医保智能审核和实时监控。引入商业健康保险，提高异地就医集中地区医保经办能力，并加强异地结算政策解读。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)