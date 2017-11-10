中国经济：重点推进金融等服务业有序对外开放，放宽市场准入--副总理

路透北京11月10日 - 中国国务院副总理汪洋周五称，要以高水平开放促进深层次结构调整；在深化制造业开放的同时，重点推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。

人民日报刊登其署名文章并称，从区域上看，内陆和沿边总体还是对外开放的洼地，深化沿海开放的同时，推动内陆和沿边地区变为开放的高地，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

“今后，除极少数敏感领域外，其他制造业还要进一步开放，股比、业务范围等限制也要逐步放宽。”文章称，相比之下，服务业对外开放相对滞后，产业整体竞争力不强，是经济发展和结构升级的“短板”，要在深化制造业开放的同时推进服务业领域的开放。

在加快转变外贸发展方式方面，要从以货物贸易为主向货物和服务贸易协调发展转变，从依靠模仿跟随向依靠创新创造转变，从大进大出向优质优价、优进优出转变；要加快外贸转型升级基地、贸易平台、国际营销网络建设，鼓励高新技术、装备制造、品牌产品出口，引导加工贸易转型升级。

同时，鼓励文化、旅游、建筑、软件、研发设计等服务出口，大力发展服务外包，打造“中国服务”国家品牌；支持跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务等健康发展，打造外贸新的增长点；扩大先进技术设备、关键零部件和优质消费品等进口，促进进出口平衡发展，实施更加积极的进口政策。

改善外商投资环境方面，将加快统一内外资法律法规，制定新的外资基础性法律。清理涉及外资的法律法规和政策文件，与国家对外开放大方向和大原则不符的要限期废止或修订；完善外商投资管理体制，保护外商投资合法权益。

文章并称，探索建设中国特色的自由贸易港，打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地，对于促进开放型经济创新发展具有重要意义。

在促进贸易和投资自由化便利化方面，文章提到，推动区域全面经济伙伴关系协定早日达成，推进亚太自贸区建设，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自由贸易区网络。

中国国家主席习近平周四在人民大会堂同美国总统特朗普举行会谈时表示，为拓展两国经贸合作，促进中美经贸关系进一步朝着动态平衡、互利双赢的方向健康发展，双方要尽早制定和启动下一阶段经贸合作计划，推动中美经贸合作向更大规模、更高水平、更宽领域迈进。

十九大报告指出，要推动形成全面开放新格局；以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。（完） (发稿 许菁；审校 马蓉/杨淑祯)