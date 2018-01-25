中国经济：重点督查投资逾3亿美元、涉及敏感国别行业的对外投资--商务部

路透北京1月25日 - 中国商务部等七部委最新公布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》，规定境内投资主体在境外设立企业前，按规定向有关主管部门提交相关信息和材料，相关部门将重点督查中方投资额等值3亿美元以上的对外投资，以及敏感国别、敏感行业的对外投资等。

商务部网站周四刊登的该办法称，相关主管部门应根据各自职责按照“鼓励发展+负面清单”的模式建立健全相应的对外投资备案（核准）办法。

根据办法，受重点督查的对外投资情形还包括，出现重大经营亏损的对外投资、出现重大安全事故及群体性事件的、以及存在严重违规行为的对外投资等。

商务部合作司负责人表示，应看到中国对外投资领域还存在一些体制性制度性的问题和障碍，在一定程度上制约了对外投资的发展。如：重事前、轻事中事后的管理模式尚未有明显改观；监管合力尚未有效形成；政府部门监管能力和水平与企业对外投资方式多样化的需求存在一定差距等。

该负责人指出，《办法》在备案（核准）报告信息统一汇总、事中事后监管等方面推出了一系列创新性改革举措，旨在实现对外投资事前、事中、事后全流程的管理，推进对外投资健康规范可持续发展，更好地服务“一带一路”建设和对外开放大局。

据其介绍，《办法》明确对外投资备案（核准）实行最终目的地管理原则，最终目的地指境内投资主体投资最终用于项目建设或持续生产经营的所在地，对于境内投资主体投资到最终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

这种“穿透式”管理有利于掌握对外投资资金真实去向，同时也有利于政府部门为对外投资企业提供精准服务和保障。但同时要强调，这种管理不是无限穿透，最终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。

中国2017年11月和12月非金融类对外直接投资（ODI）同比分别增34.9%和49%，连续两个月实现正增长；全年累计实现ODI投资1,200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性对外投资得到切实有效遏制。（完）

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here (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)